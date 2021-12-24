Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Adım adım hedefe…🎯— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 24, 2021
Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. 🚢
Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor.🔥 pic.twitter.com/ZtqU15qNC3
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.Kanuni sondaj gemisi yeni görevine başladı Kanuni sondaj gemisinden güzel haber: Başarıyla tamamladı! Bakan Dönmez tarihi duyurdu! Dördüncü sondaj gemisi göreve başlıyor Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: İşte yeni sondaj gemisine verilecek isim... Dördüncü sondaj gemisi de filoda