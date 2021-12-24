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Giriş Tarihi: 25.12.2021 00:33 Son Güncelleme: 25.12.2021 00:40

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.

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Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
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