Halk Ekmek kuyruklarının nedeni İBB yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin Halk Ekmek
'te günlük ekmek üretimini 500 bin azalttığı ortaya çıktı. AK Parti
döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek ürettiği, Ekrem İmamoğlu
döneminde ise ekmek üretiminin günlük 1.6 milyona düşürüldüğü bildirildi. Meclis tarafından 85 noktada halk ekmek büfesi açma yetkisi verilmesine rağmen İBB yönetiminin 11 aydır bu sayının tamamını açmadığı da belirlendi.
"NEDEN AÇMADINIZ?"
AK Parti İBB
Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz
ise, Halk Ekmek kuyruklarının nedeninin İBB yönetimi olduğunu belirterek, "Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik
, 142 ilave büfe kararımıza rağmen sadece 57'sini kullandıklarını ifade ediyor. Kuyruklara rağmen 85 büfe daha açma yetkinizi neden kullanmıyorsunuz?" diye sordu.