Hatay’da Noel coşkuyla kutlandı

Ayın sonrası Noel pastası kesildi. Noel Pastasını Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ve rahip Dimitri Doğum çocuklarla birlikte kesti. Noel pastasının kesilmesinin ardından kilisenin bahçesi patlatılan havai fişeklerle aydınlandı.

Hz.İsa'nın doğuşunu Havai Fişekler patlatarak büyük bir coşku ile kutlayan Hıristiyan vatandaşlar yeni yıla girmenin mutluluğunu da yaşadılar.

Tören sonrası gazetelere açıklama yapan Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Yaklaşan 2022 yılında özellikle bu vebadan, hastalıktan kurtulmak için Allah'a bütün yakarışlarımızı sunuyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Noel demek aslıda sevgi demek, barış demek, yeni yeni heyecanlar demek. İsa Mesih'in doğumu bütün dünyaya kutlu olsun. Tekrar herkese iyi yıllar diliyorum." dedi.