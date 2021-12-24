AK Partili Sürekli: İzmir CHP’nin elinde yoklar şehri oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda İzmir ile ilgili açıklamalarda bulunarak CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan "Ana muhalefetin başındaki zat İzmir Milletvekili. İzmir'in belediyesi onlarda. İzmir'de kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde belediyeniz acaba nerede kentsel dönüşüm projesi uyguladı? Yok. Bunu burada benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, milletvekillerimin orada kapı kapı dolaşarak, bunları işaret ederek CHP'nin belediyecilik anlayışı budur, deprem yaşandı burada, depremde merkezi yönetim olarak geldik, gördüğünüz yapılaşmaları yaptık, AK Parti bu, ana muhalefet bu" dedi.

YOKLAR ŞEHRİ OLDU



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den de CHP'ye eleştiri geldi. Sürekli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; İzmir, CHP'nin elinde 'yok'lar şehri oldu. Onlar, sözde halkçı belediyecilikle geçinip bir adım atmazken; dönüşüm ve gelişim, yine AK Parti'nin imzasını taşıyor!" diye konuştu. Sürekli'nin paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yolların bozukluğundan, kentin kronikleşmiş sorunu haline gelen trafik çilesinden şikayet edip Soyer'e tepki gösterdi.