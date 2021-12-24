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Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:11 Son Güncelleme: 24.12.2021 16:45

Ankara'da yol çöktü:Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da yol çöktü:Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Ankara'da belediyenin yol çalışması sırasında toprak kaydı. Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu göçük altından işçi yaralı olarak kurtarıldı.

SON DAKİKA! Ankara'da yol çöktü! Bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor | Video

Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta Belediye işçilerinin kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü. Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar neticesinde çökük altından çıkarılan işçiye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastane kaldırıldı.

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Ankara'da yol çöktü:Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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