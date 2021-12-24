Kılıçdaroğlu, 80 bin lira manevi tazminat ödeyecek

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, TBMM
'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 80 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
, davalının Cumhurbaşkanını hedef alarak ithamlarda bulunduğunu, ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan mahiyette, onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu kaydederek davanın kabulünü istedi. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.