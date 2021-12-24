’Kybele Heykeli’ Afyonkarahisar’da

Türkiye'den kaçak yollarla önce İsrail, ardından da ABD'ye götürülen 1700 yıllık Kybele heykeli, bulunduğu topraklar olan Afyonkarahisar'a getirildi.

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı Köyü'nde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra kaçak yollarla önce İsrail'e götürülen, sonra da ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan 1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye'ye getirildi. Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan ve bir yıldır İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Kybele heykeli, akşam saatlerinde polis eskortları eşliğinde ana vatanı olan Afyonkarahisar'a ulaştı. Ahşap sandık içerisinde özenle paketlenerek getirilen heykel, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'nde görevliler tarafından titizlikle açıldı. Bu tarihi ana Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve kent protokolü de eşlik etti.

HEYKEL YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Heykelin önünde açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kybele'nin Afyonkarahisar'a getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çiçek, "Bu topraklardan giden Kybele heykeli, çıktığı topraklara, yapıldığı yere tekrar geri döndü. Afyonkarahisar olarak bunun sevincini yaşıyoruz. 58 santimetre boyunda olan heykelimizin Afyonkarahisar'daki Çavdarlı köyünden 1960'lı yıllarda gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklarda, tekrar üretildiği yere gelmesi bizi çok mutlu etti" dedi. Vali Gökmen Çiçek, şu anda geçici olarak Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen heykelin, kentte 2022 yılının Haziran ayında tamamlanması beklenen Türkiye'nin en büyük ikinci müzesine nakledileceğini ve orada sergileneceğini belirtti.