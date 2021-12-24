Meslek Lisesi öğrencilerinden büyük başarı

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüse karşı mücadele kapsamında pandemi döneminin başından itibaren piyasa fiyatının yarısına maske makinesi üreten Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çalışmalarıyla Türkiye'de 3. okul oldu. Pandemiyle birlikte Ar-Ge birimi oluşturulan okulda makine teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 3 hafta gibi kısa bir sürede maske üretimi yapan makine üretildi.

Türkiye'de maske makinesi imalatı yapan 3. okul olan Arif Molu Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, saniyede 3 maske dakikada ise 180 maske üretimi yapan ve piyasa değeri 300 bin lira olan makineyi 140 bin liraya mal etti. Maske üretim makinesi düzenlenen törenle tanıtıldı. Tanıtım törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.