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Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:40

Motosikletler için park alanları

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Motosikletler için park alanları

Araç trafiğine kapalı yollara da girerek yaya güvenliğini tehlikeye atan motosiklet kullanıcılarını önlemek için Eyüpsutan Belediyesi önlem almaya başladı. Başlattığı uygulama ile araç giriş çıkışının yasak olduğu alanların girişlerine motosiklet parkı kurmaya başladı.

Eyüpsultan Belediyesi, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, vatandaşlara rahatsızlık veren motosikletlerin giriş çıkışlarına engel olmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Uygulama kapsamında trafiğe kapalı yolların girişlerine motosikletler için park alanları yapılmaya başlandı. İlk uygulama Rami Cuma Mahallesi'nde trafiğe kapalı olan Mahmudiye Caddesi'nde gerçekleştirildi. Cadde girişlerinde 4 farklı noktaya 10 tane motosiklet otoparkı yapıldı. Bu sayede motosikletler bu noktalara park edilerek sürücüleri tarafından bağlanacak, cadde içerisine girişleri engellenmiş olacak, böylelikle vatandaşlar burada rahatlıkla dolaşıp alışverişlerini yapabilecek. İlerleyen süreçte uygulama Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda da yapılacak. Trafiğe kapalı olan cami meydanı çevresine konulacak olan motosiklet park noktaları sayesinde bu bölgeye de motosiklet giriş çıkışları engellenmiş olacak.

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Motosikletler için park alanları
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