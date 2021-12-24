SON DAKİKA: AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’na bombalı tuzak! Eşkal belirlendi, yakalanması an meselesi...

OLAYIN ARKASINDAKİ ÖRGÜT ARANIYOR

Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen 'şüpheli' her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

Öte yandan düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.