SON DAKİKA: İzmir’de kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında biri 3, diğerleri ise 2 yaşında olan kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı belirtiliyor. Emniyet ekipleri olayla ilgili araştırmalara başlarken, incelemeler sürüyor.

3 ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.

ANNE VE BABA EVDE DEĞİLDİ

Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.