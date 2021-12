Bekir Pakdemirli: Türkiye’de çok ciddi muhalefet boşluğu var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı önünde Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez ilçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve partililer karşıladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Başkanlığı makamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Devrek Bastonu hediye etti.

Düzenlenen basın toplantısında ilk konuşmayı yapan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Bakan Pakdemirli'ye şehrimize hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında; "Zonguldak'ımız için bakanlığınızda DSİ, Orman ve Tarım Müdürlüğümüzde bölgemizdeki bütün projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Zonguldak'ımız sanayi şehri. Son dönemde belediyenin de alınmasıyla beraber Zonguldak'ımızda çok güzel çalışmalar oluyor. Bu kapsamda başta sayın cumhurbaşkanımız ve değerli bakanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah 2023'te Zonguldak'ımızın projelerinin çoğu bitecek ve şehrimiz çok daha yaşanabilir bir kent haline gelecek" dedi.

Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet boşluğu seviyesizlik olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

MİLLET NE DERSE BİZ BUNA KABULÜZ

"Zeki Tosun başkanımız güven tazeledi. İllerde il başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın hem şahsını hem de kurumsal kimliği olan AK Partinin temsilcisidir. Bizler için çok değerlidir. İl Başkanlarımızın görev süreleri boyunca son derece değerle, kıymetle davranılması gerektiğine inanıyorum. 2019 yerel seçimlerinde Zonguldak bir farklılığı istediği için AK Partiyi seçti. Sonuçta millet ne derse biz buna kabulüz. Milletin dediği oldu ama arada az bir fark var. Burada aslında Zonguldak'ta CHP'ye bir değişim sinyali, Ak Partiye de "evet biz artık CHP'nin hizmetlerini istemiyoruz ak hizmetleri, ak belediyeciliği denemek istiyoruz" denmiş. Burada üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bunu 5-10 yıl değil daha ileri bir seviyeye taşımak için gerçek anlamda burada hizmeti, gönül belediyeciliğini ortaya koymamız lazım.

TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ MUHALEFET BOŞLUĞU VAR

Türkiye'de bugün maalesef muhalefette çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'de muhalefet tamamen yapmış olduğu politika ve siyasetini AK Partinin başarısızlığına, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başından gitmesine, milliyetçi muhafazakar çizginin tamamen yönetim kadrolarından ayrılmasına ve kendilerinin ülkenin başına gelmesine yönelik bir siyaset güdümü var. Her parti siyaset için var, her partiye saygı var ama her partinin de mutlaka belli bir planı, projesi olması lazım. Ben bugün muhalefetin yaptığına bakıyorum da hakikaten sürekli bir yalanın ipine sarılmak, sürekli yalan söyleyerek, sürekli bizi kötüleyerek, sürekli ülkenin kötülüğünü isteyerek yurtdışına bizi şikayet ederek siyasetlerini bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Halbuki yapılması gereken tek şey herkes, her parti iktidarda olsun muhalefette olsun vatandaşın ayağına gidecek, planını projesini anlatacak. Bizim eksiklerimiz varsa bizi eleştirecek ama onların çözüm önerilerini ortaya koyması lazım. Maalesef bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet boşluğu var. Çok ciddi bir şekilde seviyesizlik var.

2021 HASAT YILI SEZONU ÇİFTÇİMİZİN KAR ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR

İki gün önce Antalya'da tohumculuk kongresindeydim bütün rakamlar iyi yani Türkiye ihracatını dolar bazında 8,5 misli artırmış, üretimini dolar bazında 9 misli artırmış ve Türkiye ihracat yapan, dünyada tohumculukta ilk 10'a giren bir ülke. Bunları biz söylemiyoruz uluslararası kurumlarda söylüyor. Ama muhalefete bakarsan Türkiye'yi yabancı tohum firmaları istila etmiş ve Türkiye'de tarım bitmiş, Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle birçok alanı da böyle kirleterek ve sorumsuzca davranmasından dolayı maalesef birçok konuda gençlerimizi tarıma çekmede zorlanıyoruz. Halbuki tüm rakamlar tarımda herşeyin daha iyiye gitmekte olduğunu gösteriyor. Borçlulukların azalmakta olduğunu gösteriyor. 2021 hasat yılı sezonu itibariyle de çiftçimizin kar ettiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığımız zaman maalesef muhalefet her zaman olduğu gibi sorumlu davranacağına sorunlu davranıyor. Biz hep eleştirelim diyoruz ama eleştirirken de çözüm önerinizi ortaya koyun. Ama burada bırakın eleştirilmek doğruları, hakikatları bükerek, gerçekleri saptırarak 3 oy daha alır mıyız hesabıyla Türkiye'nin gıda güvenliğiyle oynamamak gerekiyor.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA DÖVİZ ARTMIYOR

Türkiye'nin finansal istikrarıyla, Türkiye'nin istikrarıyla oynamayla alakalı senaryoları hep birlikte gördük. Ne yaptılar? Tayyip Erdoğan'a sus diyenler Pazartesi akşamı doların düştüğünü görünce suspus kaldılar dut yemiş bülbüle döndüler. Türkiye'nin kötülüğü üzerinden siyaset yapmanın bir anlamı var mıdır? Ama bunların siyaseti bu kadar dar, bunların beyinleri ve zihinleri bu kadar dar, bunların çapsızlıkları bu kadar. Maalesef ülkenin kötüye gitmesinden medet umanlar, bunların ayakları takılsın yere düşsün, bunlar yerden kalkamasın da biz gelelim diye siyaset yapanlara bu millet ferasetiyle 20 yıldır nasıl cevap verdiyse eminim 2023'te de öyle cevap verecek. Elbette ekonomik bazı problemlerimiz var olabilir ama Türkiye'de ilk defa döviz artmıyor. Son 40 seneye baktığınız zaman dövizin düşüş trendinde olduğu sene sayılıdır artış trendinde olan sene daha fazladır. Ama bunların üzerinden siyaset yapmak, bunların üzerinden ülkenin batmasını beklemek isteyenlere ben şunu söylüyorum; daha çok bekleyeceksiniz. Bu millet ferasetli bir millettir. Bu millet bazı problemlerde olsa her zaman teraziye her şeyi doğru koyar, doğru şekilde de değerlendirir.

YÜKSEK FAİZİN ÜLKEYİ TAHRİP ETTİĞİNE İNANIYORUZ

Türkiye'nin son 19 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda, her şeyde imzası ve çok büyük hizmetleri varken maalesef muhalefet nankörlük etmiştir. Bugüne kadar hiçbir konuda hiçbir şeye aferin dememiştir. Maalesef muhalefetin böyle bir bakış açısı yok. Böyle bir bakış açısı olmadığı için ve nankörlük yapıldığı için millette bunlara her zaman sandıkta cevabını veriyor. Bizim ekonomiye yatırım, üretim, istihdam odaklı bir bakış açımız var ve bunda ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Yüksek faizin ülkeyi tahrip ettiğine inanıyoruz. Yüksek faizin olmaması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah faiz, enflasyon ve fiyat istikrarı konusunda da gereğini yapacağız.

DÖVİZ BUNLARIN SON KOZUYDU

Bunların belediyelerdeki performansını gördünüz. Zonguldak'ta da vatandaş bunların performansını gördü. Madem güzel işler yapacaksınız belediyelerde bir yapında görelim. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına nasıl geldi? İstanbul Belediyesinde güzel işler yaptı, güzel hizmetler yaptı ve bu millet onu ülkenin başına getirdi. Hadi sizin bu kadar fırsatınız var, güzel belediyeleriniz, güzel şehirleriniz var oralarda imza olacak fikirlerle, icraatlarla ortaya çıkında bunları yapın. Ama bunların hepsinin sayın cumhurbaşkanımızın söylediği gibi makyajı akmıştır. Bunlar bir makyaj yaptılar o makyajda 2019'da önemli belediyelerde milletten kredi aldılar ama o kredilerini şuanda neredeyse tamamıyla bitmiştir. Döviz bunların son kozuydu erken seçim hevesleri kursaklarında kaldı seçimimiz 2023 Haziran'ındadır. Burada sonuca millet karar verecektir ama bugünkü yapıyla, bakış açısıyla, siyaset tarzı anlayışıyla seçimin neticesi yine bellidir. Recep Tayyip Erdoğan yine 2023'de inşallah Türkiye'nin lideridir."