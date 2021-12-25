150 bin dozluk ilk sevkiyat Ankara’da

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara
'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na yapıldı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Turkovac üretim tesisinde üretilen aşılar, önceki gece karayoluyla Esenboğa'daki depoya nakledildi. 2-8 derecede saklanan 150 bin doz aşı, Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndaki kontrollerin ardından diğer illere sevk edilecek. Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu "Bizim işimiz, bundan sonra aşıların kalite testlerinin bitmesini beklemek ve Aşı Takip Sistemi'ne tanımlanması için karekod işlemlerini tamamlamak. Tahminen önümüzdeki haftaya kadar dağıtımını gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz" dedi.
TURKOVAC YÜZDE YÜZ KORUYUCU
Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz hayvan deneylerinde Turkovac'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz" dedi. Özdarendeli aşının Omicron
'a karşı koruyuculuk oranını ise henüz bilmediklerini çünkü bu varyantı izole edip çalışmalara başlamadıklarını söyledi.
18 BİN 910 YENİ VAKA, 133 VEFAT
Türkiye'de dün 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı. 133 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz" dedi.