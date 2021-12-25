Adalar’da aynı gece 4 işletme soyuldu

Büyükada'da bulunan Liman Restoran, Umut Cafe-tekel, Köşem Restoran ve Sarıyer Börekçisi adlı işletmelerde 20 Aralık gecesi hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayında toplamda 30 şişe farklı çeşitlerde alkol ürünü, 50 karton sigara, 350 TL nakit para çalındığı öğrenildi.



Emniyet ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı kameralı incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olan 3 kişi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında şahısların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı üzerinde ki Tantuni isimli işletmede çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Gaziosmanpa İlçe Emniyeti ile kurulan koordinasyon sonucunda İran Uyruklu R.N. (20), A.G. (21), A.M. (20) isimli 3 şüpheli şahısta çalınan eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelilerin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.