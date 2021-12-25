Bahçeli, milletvekilleriyle yemekte buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin milletvekilleriyle Ankara
'da bir restoranda düzenlenen yıl sonu yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekte, MHP milletvekillerinin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı çerçevesinde yaptıkları il ziyaretleri hakkında bilgi verdikleri belirtildi. Yemekte, ayrıca bu yılın bir değerlendirmesi yapılırken, gelecek yıla ait atılması gereken adımlar ve politikaların da konuşulduğu öğrenildi. Yemek sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türk bayrağı
tablosu ile hat tablosu hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi. Yemek çıkışında restoranda bulunan bazı vatandaşlar, Devlet Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunurken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.