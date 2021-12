Bakanlar Kasapoğlu ve Kurum, Gaziantep’te toplu açılış töreninde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Tören'ine katıldı.

Bakanlığı tarafından Gaziantep'e yapılan yatırımlar anlatan Kasapoğlu, tüm tesislerin kentin güzel insanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kasapoğlu, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da Gaziantep'i bölgenin ve Türkiye'nin sembol şehri yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Spor salonlarıyla, semt sahalarıyla, futbolundan, basketboluna, tenisine, voleyboluna kadar her türlü imkanın tesisleriyle sağlanacağı yeni alanlar, havuzlarıyla, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla Gaziantep'i gençlikte de sporda da marka şehir yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin en büyük, en modern, en büyük kapasiteli olimpik yüzme havuzunu Gaziantep'te açtık. Gaziantep'ten bugünlerin, yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz. Yine Gaziantep'ten yarının girişimcilerini, müteşebbislerini, ilim insanların sanatçılarını yine sizlerle birlikte yetiştireceğiz. İşte o yüzdendir ki gençlik merkezlerimizi Gaziantep'in hem merkezine hem de tüm ilçelerine yaydık. Gaziantep'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bugünün Türkiye'sini, yarınların Türkiye'sini şekillendirecek bu şanlı bayrağı ilelebet dalgalanacak gençleri yetiştirme adına her türlü özveriyi, yine birlikte ortaya koyacağız. Ve bundan sonra da sizlerin demokrasiler, sizlerin milli iradeden, sizlerin adaletten yana olan o güçlü tavrınızla 2023'te de Gaziantep'in güçlü sedasını tüm dünyaya haykıracağız."

"GAZİANTEP BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Gaziantep'te birbirinden değerli 214 eserin açılış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti hükümetleri tarafından Gaziantep'e her türlü yatırımın yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini aktaran Kurum, "Bugün Gaziantep'te şehrimiz için birbirinden kıymetli 214 eserimizin açılışı için bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle eğitimden sağlığa sanayiden turizme çevre ve şehirciliğe kadar birçok yatırımı birazdan açacağız. Bugün Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Gaziantep bizim her şeyimiz. Her türlü yatırımı yaptık, Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle yine yapmaya devam edeceğiz. Her zaman Gaziantep'in yanında olduk bundan sonra da aynı anlayışla, aşkla, azimle, şevkle hizmetlerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Açılışların hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.