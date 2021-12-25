Diyarbakır annelerine 'Hanım Ağa' desteği! "Bu eylem anneleri evlatlarına kavuşturacaktır"

"BEN DE BİR ANNEYİM.."

Anneleri defalarca ziyaret ettiğine dikkat çeken Ataman, 'çadıra her gittiğimde yüreğim acıyor' diyerek şunları söyledi: "Kimisi kızı, kimi oğlu, kimi de kardeşi ve kimi de babası için yaklaşık 2,5 yıldır kar ve yağmur demeden büyük bir inançla eylemlerini sürdürüyor. Hacire anne ile başlayan bu mücadele kısa zamanda büyük bir anne eylemine dönüştü. Bu annelerin tek isteği çocuklarını ölüme değil, yuvalarına dönmelerini sağlamaktır. Şu ana kadar 32 çocuk annesine kavuştu.