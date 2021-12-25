Diyarbakır annelerine 'Hanım Ağa' desteği! "Bu eylem anneleri evlatlarına kavuşturacaktır"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde yaklaşık 2,5 yıldır 249 ailenin evlatları için yaptığı eylem devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kadın kanaat önderi olan ve aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeliği görevini yürüten "Hanım Ağa" lakaplı Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır annelerine her fırsatta ziyaret ederek desteğini gösteriyor. Bir çocuk annesi 50 yaşındaki "Hanım Ağa" , Diyarbakır annelerine yaptığı ziyaretler sırasında yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
"BEN DE BİR ANNEYİM.."
Anneleri defalarca ziyaret ettiğine dikkat çeken Ataman, 'çadıra her gittiğimde yüreğim acıyor' diyerek şunları söyledi: "Kimisi kızı, kimi oğlu, kimi de kardeşi ve kimi de babası için yaklaşık 2,5 yıldır kar ve yağmur demeden büyük bir inançla eylemlerini sürdürüyor. Hacire anne ile başlayan bu mücadele kısa zamanda büyük bir anne eylemine dönüştü. Bu annelerin tek isteği çocuklarını ölüme değil, yuvalarına dönmelerini sağlamaktır. Şu ana kadar 32 çocuk annesine kavuştu.
Her fırsatta onları ziyaret ettim. Hayatım boyunca hiç tanımadığım, hiç görmediğim bu insanların hikâyelerine ortak oldukça onlarla birlikte gözyaşı döküyorum. Çadıra her gittiğimde yüreğim acırken, bir anne olarak acılarını yürekten hissediyorum. Ben de bir anneyim, anneleri en iyi anneler anlar. Bu nedenle onlarla sohbet ederken, annelerin ne hissettiğini anlıyorum. Annelerin yanında olmaya devan edeceğim. Bu mücadelede yalnız değiller."
"BİZE DESTEĞİ ÇOK ANLAMLI"
Diyarbakır anneleri de Suna Kepolu Ataman'ın birçok kez kendilerini ziyaret etmesinin anlamlı olduğunu söylediler. Oğlunu örgütten kurtaran annelerden Ayşegül Biçer, "Suna hanım, çadırda bizleri dinlerken yaşadığımız acıyı yürekten hissettiğini görüyoruz. Bölgenin tek kadın kanaat önderi olması da anneler için çok anlamlıdır" dedi. Oğlu Ramazan için aylardır mücadele verem Mevlüde Üçdağ ise, "Hanım Ağa Suna hanım bizi her fırsatta gelip ziyaret ediyor. Bizimle sohbet etmesi bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.