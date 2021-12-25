E-tebligat ile 20 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, 2019 yılı Ocak ayında başlayan 'e-tebligat' uygulaması sayesinde 1 milyar liralık tasarruf sağlandığını açıkladı. Bir dizi ziyaret için Adana
'ya giden Bakan Gül, Adana Valisi Süleyman Elban ile görüştükten sonra Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Gül burada yaptığı konuşmada, "E-tebligat bu yıl çok başarıyla uygulanan bir uygulama oldu. 1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu oldu bu uygulama. 38 milyon 951 bin e-tebligat gönderildi ve sadece bu yıl içinde 1 milyar liralık tasarruf sağlandı. Bu tasarrufla da 20 bin ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Bu çevreci bir uygulama" diye konuştu.
Bakan Gül, "Adaleti sağlamak ve hak edene hakkını vermek, devletin görevleri arasındadır. İnsan için oksijen neyse milletler için adalet aynı mesafededir. Adalet, sadece bugünün ve dünün değil, yarının da ve kıyamete kadar bütün tarih boyunca mülkün temeli olmuştur; olacaktır. Bu düştür, hakikatinden hiçbir şey kaybetmeyecektir" dedi.