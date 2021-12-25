Haberler Gündem Haberleri Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:04

Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Bolu’nun da yer aldığı Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 15'i yakalandı. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri, araç ve kaçak silah atölyelerinde yapılan aramada, 28 değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 22 değişik çap ve markalarda ruhsatsız tüfek, 447 tabanca fişeği, 150 icra yayı, 77 namlu açmada kullanıldığı değerlendirilen eye, tornavida, pense gibi alet, 50 tabanca şarjörü, 11 tabanca sürgüsü, 20 tabanca gövdesi, 2 kalaşnikof fişeği, 3 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 namlu açmada kullanılan matkap, spiral, torna makinesi, oksijen kaynağı ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.
Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği, 28 kişinin ise ifadesine başvurulacağı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA