Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi ile Engelliler Merkezi’nin temeli atıldı

Dev kapalı yüzme havuzuyla, geniş güreş salonuyla, e-spor merkeziyle, spor kütüphanesiyle, bilgisayar atölyesiyle, engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek engelliler merkeziyle ve daha nicesiyle birçok alanda hizmet sunacak Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi ile Engelliler Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Merkez, bünyesindeki tüm bu hizmet fonksiyonlarının yanı sıra şık ve modern mimarisiyle de adından söz ettirecek.



Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, Sultangazi Müftüsü Abdullah Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



'SULTANGAZİMİZE ESER KAZANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ'



Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, katılımcılara şöyle hitap etti: "Güzel bir vesileyle, Sultangazimizin güzide mahallesi Esentepe Mahallesi'ndeyiz. Böyle bir eserden dolayı, başta Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçecek herkesi tebrik ediyorum. 537 bin nüfusuyla, 150 bine yakın genciyle, İstanbulumuzun ve Türkiyemizin en önemli ilçelerinden biri olan Sultangazimize eser kazandırmak çok önemli. Bu eserin, mahallemize ve tüm Sultangazili hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."



ESENTEPE MAHALLESİ'NİN EN BÜYÜK SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR



Törende katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: "Bugün çok mutlu ve gururlu bir anı sizlerle birlikte yaşayacağız. Fakat ona geçmeden önce özellikle Esentepe Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle, sadece Esentepe'nin değil, Cebeci'nin, 50. Yıl'ın, Uğur Mumcu'nun, hatta tüm şehrin sıkıntısı olan kurban alanına değineceğim. Kurban alanı, özellikle bu mahallenin en büyük problemlerinden birisiydi ve bu problemi halledeceğimize dair sözümüz vardı. Elhamdülillah, bu sözümüzü tuttuk. Kurban alanının taşınmasını sağladık ve alandan kaynaklanan bütün meseleleri çözüme kavuşturduk. Bu konuda oldukça mutlu olduğumu ifade etmek isterim."



ELEKTRİK KESİNTİLERİ TARİHE KARIŞIYOR



Havai hatların büyük oranda yer altına alındığını belirten Başkan Dursun, "Esentepe Mahallemizin elektrik hatlarının, havai hatlarının yer altına alınması gerekiyordu. Yılsonu itibariyle, yüzde 98 oranında havai hatların yer altına alınmasını sağlamış olacağız. Projesi hazır ve maliyeti de karşılanmış durumda. İnşallah çok yakında, Esentepe'nin havai hatları yüzde 100 oranında yer altına alınmış olacak." dedi.



'SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NİN GÜCÜ YETER!'

Seçim döneminde, Şehit Eyüp Gönen Caddesi ile bağlantı yollarındaki kronikleşmiş sorunları çözeceklerine dair söz verdiklerini hatırlatan Başkan Dursun, konuşmasına şöyle devam etti: "Yine seçim döneminde, Şehit Eyüp Gönen Caddesi ile bağlantı yolları için söz vermiştik. Esasında o zaman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber bu işi yaparız diye düşünmüştük. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreve geldikten sonra 'Biz bu işi yapamayız.' dedi. Böyle olunca, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapamayacağına Sultangazi Belediyesi'nin gücü yeter! Biz bunu yaparız!' dedik. Şehit Eyüp Gönen Caddesi'yle beraber bütün bağlantı yollarını, Ahmet Yesevi Caddesi'nden girerek, otobüs yollarını, minibüs yollarını pırıl pırıl bir hale getirdik. Asfaltıyla, kaldırımlarıyla, tretuvarlarıyla ve dekoratif aydınlatmalarıyla pırıl pırıl bir hale getirdik. Sultangazililer başardı bunu. Sultangazililer bununla gurur duyabilir! Bu eser sizin."



'ÇOK ÖZEL BİR ESER'



Merkezin engelli bireylere sunacağı hizmetlerden bahseden Başkan Dursun, "Bugün burada özel bir programdayız. Çok özel bir eseri Esentepe Mahallemize ve Sultangazimize armağan edeceğiz. Bu tesis bir gençlik ve spor merkezi olmanın yanında bir engelliler merkezi ve biz, engelliler merkezinin daha çok üzerinde duruyoruz. Bu, eserin bizi daha fazla mutlu eden bir tarafı. Engelliler için yapmış olduğumuz ve yapacağımız her iş bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Onların engellerini kaldırdığımızda, onların huzur ve mutluluk bulduğunu gördüğümüzde, sevinçlerini hissettiğimizde çok daha fazla mutlu oluyoruz." dedi.



DEPREME KARŞI SON DERECE DAYANIKLI BİR TESİS

Tesisin ne zaman açılacağıyla ilgili konuşan Başkan Dursun, "Yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bir kültür, gençlik-spor ve engelliler merkezini inşallah Esentepe Mahallemize ve Sultangazimize hediye edeceğiz. Rabbim izin verirse, bu tesisi 2022 yılının Eylül ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Sadece bugün 480 metreküp beton dökeceğiz. Her şeyiyle sapasağlam, depreme son derece dayanıklı bir tesis inşa ediyoruz." dedi.

ENGELSİZ SAATLER



Başkan Dursun sözlerine şöyle devam etti: "Peki, bu tesiste neler olacak? Esentepeli, Sultangazili komşularımız burada nelerden faydalanacaklar? Engelliler bizim için çok değerli olduğundan engelliler merkeziyle başlayalım. Seçim döneminde 'Engelsiz Saatler' adında bir projemiz olacağını söylemiştik. Engelli kardeşlerimizin ailelerinin sıkıntılarını biliyoruz. Öncelikle, engelli çocuklarının güvenliği açısından daima onlarla beraber olmak zorundalar. Bu kardeşlerimiz, örneğin evde yalnız başlarına kalırlarsa başlarına bir kaza gelebilir. Ya da karşılanması gereken sürekli ihtiyaçları olabilir. Elbette bu ailelerimizin de bazen rahatlamaya ihtiyaçları var. Belki arkadaşlarıyla buluşacak. Ya da pazara gidecek, alışveriş yapacak veya başka bir işi var. Fakat özel durumlarından dolayı engelli kardeşlerimizi yanlarından ayıramıyorlar. Engelsiz Saatler projemiz ile ailelerimiz, engelli kardeşlerimizi ihtiyaç duydukları süre kadar, 3 saat, 5 saat, bize emanet edebilecekler. O kardeşimize, ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca, engelliler merkezimizde biz bakacağız. Böylece ailelerimiz; hastanede işi varsa, alışveriş yapmak istiyorsa, çözmesi gereken başka bir meselesi varsa veya hiçbir işi olmasa bile 'Biraz rahatlayayım, 2-3 saat arkadaşlarımla buluşayım, muhabbet edeyim.' derse, Sultangazi Belediyesi ailelerimizin yanında olacak ve o kardeşlerimize biz bakacağız. Bu, bizim için çok anlamlı ve önemli bir proje."

AİLE DANIŞMA MERKEZİ



Merkezde bir Aile Danışma Merkezi'nin de olacağını belirten Başkan Dursun, "Engelli kardeşlerimize ve ailelerine yönelik başka hizmetlerimiz de olacak. Özellikle engelli kardeşlerimize ve ailelerine yönelik Aile Danışma Merkezimiz olacak. Kardeşlerimizin ve ailelerin ihtiyaç duyabileceği tüm psikolojik desteği burada sunacağız." dedi.

Başkan Dursun, engelliler merkeziyle ilgili son olarak şöyle konuştu: "Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız tüm planlamalarımızı Engelliler Merkezimize taşıyacağız. Engelli kardeşlerimizle ilgili yaptığımız tüm çalışmalarımız bu merkezimizden yönetilecek. Tüm ihtiyaçları buradan karşılanacak, tüm bürokrasi buradan yönetilecek."



İLKOKULDA YÜZMEYİ BİLMEYEN KİMSE KALMASIN



Konuşmasının devamında merkezde yer alacak diğer hizmetleri anlatan Başkan Dursun, "Peki tesisimizde başka neler olacak? Çok güzel bir yüzme havuzumuz yer alacak. 10 metre genişliğinde, 17 metre uzunluğunda, yarı olimpik bir yüzme havuzunu Esentepe Mahallemize kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun! Bu yüzme havuzundan sadece yetişkinler faydalanmayacak. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımızı, beden eğitimi derslerinde okullarından alacağız, yüzme havuzuna getireceğiz, burada yüzme öğrenecekler ve sonra tekrar okullarına bırakacağız. İlkokulda yüzmeyi bilmeyen kimse kalmasın diye, biz de üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz." dedi.



KADINLARIN ÇOK SEVECEĞİ BİR MERKEZ



Merkezde bir çok sportif alana yer verdiklerini belirten Başkan Dursun, "İlçemizde bizi başarılarıyla gururlandıran birçok güreşçimiz var. Onlar için buraya çok güzel bir güreş salonu kazandırıyoruz. Havuzumuzun yanında, SPA Merkeziyle, Fin Hamamıyla ve daha nicesiyle burayı çok güzel bir tesis haline getiriyoruz. Tüm bunları, kadın spor merkezimizle birleştireceğiz ve bu alanları özellikle kadınlarımız kullanmış olacak." dedi.



SULTANGAZİLİ GENÇLERE VE AİLELERİNE BÜYÜK DESTEK



Gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dursun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademilerimiz, yani SEDA'larımız yine bizim için çok önemli. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm gençlerimiz için SEDA'larımız var. Biliyorsunuz bu dönemde SEDA'larımızı güçlendirdik ve 53 öğretmenimizi belediye çalışanı haline getirerek ihale sürecini devre dışı bıraktık. 53 öğretmenimizle gençlerimize çok büyük bir destek veriyoruz. Şu anda yaklaşık 1700 öğrencimiz var ve bu kardeşlerimize ücretsiz destek sunuyoruz. Eğer bu kardeşlerimiz ücretli kurslara gitselerdi, kişi başı olarak yaklaşık 8 bin TL masraf edeceklerdi. 1700 çarpı 8 bin, yani 13 milyon 600 bin TL kadar miktarda ailelerimize destek vermiş oluyoruz böylece. Bu tesisimizde de bir SEDA şubesi yer alacak ve öğrenci kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz."



TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN BİR MERKEZ



Tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir merkezin temelini attıklarını belirten Başkan Dursun, "Burada çocuklarımıza yönelik çok güzel oyun alanları kuracağız. Bunların yanı sıra çalışma odaları ve atölyeler olacak. Ayrıca çok önem verdiğimiz bir kütüphane yapacağız. Çok güzel bir kütüphaneyi Esentepe Mahallemize armağan edeceğiz. En üst katta da çok amaçlı kullanılabilecek bir konferans salonu yer alacak. Esas itibariyle, Esentepe Mahalleli komşularımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çok özel bir kültür merkezini mahallemize ve Sultangazimize armağan etmiş olacağız." dedi.



E-SPOR MÜJDESİ



Başkan Dursun, gençlere bir de e-spor müjdesi verdi: "Masa tenisiyle, satranç ve zekâ oyunlarıyla ilgili çalışmalarımızın yanında çok güzel bir e-spor merkezini de buraya kazandıracağız. E-spor, şu anda gençlerimizin gözde alanlarından bir tanesi." dedi.



ARDI ARDINA MÜJDELER!



Başkan Dursun, Esentepe Mahallesi'ne inşa edilecek bir diğer tesisi şöyle müjdeledi: "Bu merkezimizle ilgili söyleyebileceklerimizi daha fazla detaylandırabiliriz. Fakat biz bu merkezimizle sınırlı kalmayacağız, yapacağımız daha birçok hizmet var. 2022 yılı içerisinde Mart veya Nisan ayı gibi, şu anki Esentepe Mahalle Muhtarlığı'nın bulunduğu yerde çok güzel bir başka kültür merkezi daha yapıyoruz! Taziye salonlarıyla, yine kadın spor merkeziyle, fitness salonuyla, çeşitli atölyeleriyle, SEDA şubesiyle, çok amaçlı salonlarıyla çok güzel bir kültür merkezini yine Esentepe Mahallemize ve Sultangazimize kazandırmış olacağız. Diğer muhtarlarımız da buradalar. Hiç merak etmeyin, tüm mahallelerimizde aynı şekilde çok özel çalışmalar gerçekleştireceğiz."



SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN DEV ATILIM





Sultangazi Belediyesi olarak dün de çok gururlu bir gün yaşadıklarını hatırlatan Başkan Dursun, 54 araçlık dev bir temizlik filosunu belediye bünyesine dâhil ettiklerini söyledi. Başkan Dursun: "Bunu, tamamen kendi öz kaynaklarımızla yaptık. 1 Aralık itibariyle, Sultangazi Belediyesi olarak çöp toplama ihalesini iptal ettik. Bu, yıllık yaklaşık 50 milyon TL'lik bir tasarruf anlamına geliyor. Peki, bu tasarruf nereye gidecek? Engellilerimize gidecek. Yaşlılarımıza gidecek. İhtiyaç sahiplerine gidecek. Şehrin gençlerine gidecek. Sağladığımız tasarruflar bununla da sınırlı değil. Sadece araç alımından, yaklaşık 20 milyon TL'lik bir tasarruf daha sağladık. Eğer araçlarımızı bugün almaya kalksaydık, yaklaşık 20 milyon TL fazla ödeyecektik. Bu, bizim için çok değerli." dedi.

'BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA GELİR ETTİK'



Tasarruf konusunda çok titiz olduklarını özellikle vurgulayan Başkan Dursun, konuşmasını şu sözleriyle noktaladı: "Bakın bugün itibariyle beklentimizden çok daha fazla gelir elde etmiş durumdayız. Denk bütçeyi aşarak gelirimizin tahmin edilenden daha fazla, giderimizin daha az olduğu bir bütçeyle Sultangazimize hizmet ediyoruz. Bütün bunları kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bunu özellikle vurguluyorum. Yani sizin paranızla yapıyoruz. Sizin paranızı tasarrufla harcamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde harcamaya çalışıyoruz. Asla lüzumsuz bir işe harcamıyoruz. Hiç merak etmeyin. En az sizin kadar titiziz ve bu işlere en az sizin kadar önem veriyoruz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun."



'BAŞKANIMIZ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇTİ'

Esentepe Muhtarı Haydar Polat, düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Bugün Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi ile Engelliler Merkezi'nin temelini atıyoruz. Ben, mahallemize yapılan diğer hizmetlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız, seçildiği günden itibaren mahallemizdeki sorunları çok güzel tespit etti. Ayrıca bizimle yaptığı istişarelerde mahallenin ihtiyaçlarını çok güzel not aldı. Başkanımız sorunları çözmek için hemen düğmeye bastı. Esentepe Mahallemizde uzun yıllardır asfalt, kaldırım ve aydınlatma konularında sıkıntılar yaşıyorduk. Belediye Başkanımız hemen talimat vererek bu konularda büyük çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca trafolarımız güçlendiriliyor, kablolar yer altına alınıyor ve daha fazlası... Burada diğer muhtarlarımız da var ve lütfen yanlış anlamasınlar; Esentepe'ye yapılan hizmet aynen diğer mahallelere de yapılıyor. Gerçekten, kıymetli Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte kısa sürede Esentepe'yi yeni baştan inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

Konuşmaların sona ermesiyle, Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz'ın ettiği duanın ardından temel atmaya geçildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Haydi Bismillah!" diyerek beraberindekilerle eserin temelini atmak üzere butona bastı.