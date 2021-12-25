İstanbul’da ulaşıma zam

Giriş Tarihi: 25.12.2021

İBB yönetimi, UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yaptı. Böylece İBB son 1 yıl içinde toplu taşımaya yüzde 111 zam yapmış oldu