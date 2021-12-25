İstanbul’da ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı 2. toplantısı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir Başkanlığı'nda toplandı.
Ulaştırma Bakanlığı
1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel'in, UKOME'de verdiği servis ile elektronik bilet ücretlerinin ayrı ayrı görüşülmesi teklifi Demir tarafından tek gündem olduğu gerekçesiyle oylamaya sunulmadı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım taksi, minibüs ve toplu ulaşım için yüzde 36, servis ücretleri için ise yüzde 27'lik zam talebinde bulundu.
YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ
İstanbul
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise giderlerin arttığını belirterek indi-bindi ve kısa mesafe ücretlerinde yüzde 100, kilometre ücretlerinde ise yüzde 60 zam talebinde bulundu. Yücel ise "Hesaplamaları vatandaşın lehine olacak şekilde yapıyoruz. Burada herkes kendi lehine yönelik zam bekliyor. Elektronik bilete temmuz ayında yüzde 15 zam verildi. Şu anda hükümet asgari ücrete yüzde 50 zam yaptığı için bunun bir kısmını vatandaştan almaya hakkınız yoktur. Bu kadar yüksek bir zammı vatandaş açısından da doğru bulmuyoruz" dedi.
ZAMMA ŞERH KOYDU
UKOME'de bulunan esnaf odalarının temsilcilerinin konuşmasının ardından söz alan Yücel, "Temmuz ayında elektronik biletlere yüzde 15 zam geldi. Bu sebeple ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle servis ücretleri ve elektronik biletlere yüzde 20.28 zam yapılması şeklinde değiştirilerek oylanmasına şerh düşeceğiz" diye konuştu.
Yapılan oylamada elektronik bilet, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi onaya sunuldu. Oylamada Yücel'in koyduğu şerhe rağmen zam oybirliği ile kabul edildi.
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte 4.03 lira olan tam bilet 5.48 liraya, öğrenci 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 liraya, tam aylık kart (mavi kart) 430 liraya, aylık öğrenci kartı 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 liraya yükseltildi. Metrobüste ise uzun mesafe 8.13 liraya, öğrenci 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 4.46 liraya çıktı. Minibüslerde kısa mesafe 3.75 liraya, uzun mesafe 5.50 liraya, öğrenci ücreti 2.50 liraya yükseltildi. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira oldu. Yapılan son zamlarla, İBB yönetimi 1 yıl içinde toplu taşımaya yüzde 111 zam yapmış oldu.
Taksilerde de açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. İstanbul Valiliğinin talebiyle taksimetre güncelleme çalışmaları sebebiyle yeni tarife 20 gün sonra yürürlüğe girecek.