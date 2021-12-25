İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B., F.P. ve Z.K.'nin sosyal medya hesapları üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerindeki adreslerine düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Ayrıca Suriye'de, PKK/KCK adına faaliyet yürütüp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan F.K. de Karaburun ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

