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Giriş Tarihi: 25.12.2021 19:44

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Muğla Seydikemer’de kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kavak’ın ölü bulundu.

Seydikemer'in Dereköy Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kavak'tan birkaç gündür haber alınamıyordu. Kavak'ın evden ayrıldıktan sonra geri dönememesi üzerine yakınları ekiplerden yardım talebinde bulundu.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına AKUT, AFAD JAK ekipleri de destek vermiş ve bölgede gece gündüz demeden arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Kavak, Dere Mahallesinde evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMAMIŞ

Köyün dışında ölü olarak bulunan Halil Kavak'ın yanında ise köpeği vardı. Köpeğinin de üç gündür Halil Kavak'la beraber olduğu belirtildi. Halil Kavak'ın cenazesi yarın saat 11.00'da Dereköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
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