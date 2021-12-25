Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Seydikemer'in Dereköy Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kavak'tan birkaç gündür haber alınamıyordu. Kavak'ın evden ayrıldıktan sonra geri dönememesi üzerine yakınları ekiplerden yardım talebinde bulundu.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına AKUT, AFAD JAK ekipleri de destek vermiş ve bölgede gece gündüz demeden arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Kavak, Dere Mahallesinde evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMAMIŞ

Köyün dışında ölü olarak bulunan Halil Kavak'ın yanında ise köpeği vardı. Köpeğinin de üç gündür Halil Kavak'la beraber olduğu belirtildi. Halil Kavak'ın cenazesi yarın saat 11.00'da Dereköy Mezarlığı'nda defnedilecek.