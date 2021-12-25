Köpek dövüştüren kişi yakalandı

Adalar'da yasa dışı olarak köpek dövüşü organizasyonunun yapıldığı ortaya çıktı. 16 Aralık saat 18.00'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Polisine gelen ihbarda, Büyükada'da Ramazan Altındağ isimli şahsın İnstagram hesabından köpek dövüştürme videosunu paylaştığı, köpekleri dövüştüren şahsın ise cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet. Ç isimli şahsın olduğunu ihbar etmesi üzerine gerekli tahkikat başlatıldı.

Adalar İlçe Tarım Müdürü Dr. Feramis Çifçi olaya hassasiyet göstererek cuma günü şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalar Cumhuriyet Savcılığı yapılan suç duyurusu sonrası gerekli işlemler başlattı.

Görüntülerde köpeklerin kulaklarının da kesildiği görülürken dövüşte kullanılan köpekler Büyükada ormanlık alanda zincirle bağlanmış halde bulundu. Kurtarılan köpekler sahipsiz hayvan barınağına teslim edildi.

Yapılan incelemede ise Ramazan Altındağ yakalandı. Adalar Kaymakamlığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/E Maddesi "8 inci maddenin birinci fıkrasına göre 4 bin 500 TL idari para cezası verildi. Ardından da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık dosyayı işleme alırken köpeklere eziyet, işkence ve yasadışı bahis ile dövüştürmede kullanan şahsın mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.