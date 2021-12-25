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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Milli İHA üretim kampüsü Azerbaycanlı gazileri ağırladı

Milli İHA üretim kampüsü Azerbaycanlı gazileri ağırladı
Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi Azerbaycanlılar, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde ağırlandı. Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'de tedavi gören Karabağ Gazisi Azerbaycanlı kardeşlerimizi Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde ağırladık. Vatan için toprağa düşen şehitlerimizi '#TekMilletİkiDevlet' diyerek birlikte andık. Şehitlerimizin ruhları şad olsun!" ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının yer aldığı tweet, "#QarabağAzerbaycandır" hashtag'i ile paylaşıldı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da paylaştığı tweetinde, "Esaretin altında inleyen vatanımız için vücutlarının bir parçasını Karabağ'da şehitlerimizin ruhlarıyla birlikte ebediyete uğurladılar... Şimdi şahinler gibi özgürce süzülüyor yürekleri, azad edilmiş toprakların dağlık semalarında... Eşq olsun Türk Ordularına..." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türk bayraklarına yer verdi.
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Milli İHA üretim kampüsü Azerbaycanlı gazileri ağırladı
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