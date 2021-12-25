Muharrem İnce’den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt: Ortada aday yok

İnce, erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruya, "Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit ama erken ya da geç. Şurada 1,5 yıl kadar zaman kaldı. Olacak yani" diye konuştu.