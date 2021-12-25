Muharrem İnce’den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt: Ortada aday yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. İnce, konuşmasında Türkiye'de erken seçim için herhangi bir ortam olmadığını söyledi.
İnce, erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruya, "Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit ama erken ya da geç. Şurada 1,5 yıl kadar zaman kaldı. Olacak yani" diye konuştu.
"ERKEN SEÇİM DİYORLAR, ORTADA ADAY YOK"
Erken seçim isteyen muhalefet partilerinin ortada adayları olmamasını eleştiren İnce, "Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, 'erken seçim' diyorlar, ortada aday yok. Memleket Partisi'nin böyle bir sorunu yok.