Giriş Tarihi: 25.12.2021

Nafaka için devlet güvencesi formülü ANKARA

Yeni yargı paketinde, süresiz nafaka ile ilgili yeni modeller üzerinde çalışılıyor. Nafakanın koca tarafından belli bir süre ile ödenmesi ve süre bittikten sonra çalışmayan kadınlara ödemenin devlet tarafından yapılması gündemde