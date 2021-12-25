Haberler Gündem Haberleri Özel eğitimli jandarma komandolar PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor! Eksi 20 derecede terörle mücadele
Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:47 Son Güncelleme: 25.12.2021 10:09

Özel eğitimli jandarma komandolar PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor! Eksi 20 derecede terörle mücadele

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Özel eğitimli jandarma komandolar PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor! Eksi 20 derecede terörle mücadele

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Kış Harekatı' kapsamda bölgede başlatılan 'Eren Operasyonları'nda özel eğitimli jandarma komandolar, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Her türlü arazi şartlarına karşı eğitim alan komandolar, -20 dereceye varan soğuk havaya rağmen terörle amansız bir şekilde mücadele ediyor.

Özel kış kıyafetleri ile donatılan jandarma kona dolar kar-tipi ve gece-gündüz demeden elleri tetikte bölgede kuş uçurmuyor.

Eren operasyonlarının sürdüğü Şırnak'taki Gabbar, Cudi, Bestler-Dereler, Kato, Faraşin bölgesinde yer yer 1 metreye ulaşan karda komandolar, terör örgütünün kış aylarında kullandığı sığınakları bularak bir bir imha ediyor.

Çetin geçen kış günlerine rağmen operasyonlara ara verilmezken, terör örgütü bu kış en büyük darbelerden birini aldı. Kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklığının zaman zaman -20 derecenin dahi altına düştüğü Hakkari, Tunceli, Siirt, Bitlis, Van, Muş, Bingöl'de de terör örgütüne yönelik başlatılan 'Eren-Kış' operasyonları kapsamında son 2 ayda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

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Özel eğitimli jandarma komandolar PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor! Eksi 20 derecede terörle mücadele
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