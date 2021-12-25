Özel eğitimli jandarma komandolar PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor! Eksi 20 derecede terörle mücadele

Çetin geçen kış günlerine rağmen operasyonlara ara verilmezken, terör örgütü bu kış en büyük darbelerden birini aldı. Kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklığının zaman zaman -20 derecenin dahi altına düştüğü Hakkari, Tunceli, Siirt, Bitlis, Van, Muş, Bingöl'de de terör örgütüne yönelik başlatılan 'Eren-Kış' operasyonları kapsamında son 2 ayda 21 terörist etkisiz hale getirildi.