SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’Bedava Elektrik’ tepkisi: Be hey cahil, belediyenin böyle yetkisi var mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziante meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

KILIÇDAROĞLU'NA: BE HEY CAHİL, BELEDİYENİN ELEKTRİK VERME YETKİSİ VAR MI?

Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedeva verelim diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var, ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

"ANTEP'TE YAPTIĞIMIZ 300 FABRİKAYA İNANMAYI HESAP MAKİNESİ İLE SAYMAYA BAŞLADILAR, BAKTILAR FAZLASI VAR KONUYU HEMEN KAPATTILAR"

Antep'e olan şükran borcumuzu yatırımlarımız ile ödemeye çalışıyoruz. Gaziantep'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz.

Bay Kemal, icraat, icraat. Laf değil. Birileri ellerinde hesap makineleri ile fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Baktılar ki, eksiği yok fazlası var, konuyu hemen kapattılar. 6.OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal lutfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler.

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan yüzlerce eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Bizim şu anda KYK yurtları olarak hamdolsun açtığımız yurtların sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin böyle bir derdi yok.

ASİYE MESAJI: BEYAZ TÜRKLER SAHİP ÇIKIN HAYVANLARINIZA!

İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza! Bu yavrumuz hamdolsun şuan emin ellerde. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız.