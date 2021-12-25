Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:51 Son Güncelleme: 25.12.2021 19:17

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARAK PARA İSTERSEN O YOK"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor. İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. İşçilerimizin alın terinin karşılığını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 TL'ye çıkardık.

Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.

TÜRK LİRASI VURGUSU: BUNA ALIŞACAKSINIZ

Benim Türk Liram varken senin dolarla avroyla ne işin var. Türk Lirası Türk Lirası... Alışacaksınız buna... Rahmetli Özal Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi biz yapıyoruz.

"HESAPLARI TUTMADI"

Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna
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