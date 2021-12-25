Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna

"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARAK PARA İSTERSEN O YOK"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor. İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. İşçilerimizin alın terinin karşılığını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 TL'ye çıkardık.
Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.
TÜRK LİRASI VURGUSU: BUNA ALIŞACAKSINIZ
Benim Türk Liram varken senin dolarla avroyla ne işin var. Türk Lirası Türk Lirası... Alışacaksınız buna... Rahmetli Özal Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi biz yapıyoruz.
"HESAPLARI TUTMADI"
Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı."