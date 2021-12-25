Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna

"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARAK PARA İSTERSEN O YOK"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor. İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. İşçilerimizin alın terinin karşılığını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 TL'ye çıkardık.