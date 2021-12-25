SON DAKİKA: Tandır cinayetinde sır perdesi böyle aralanacak! Kendisini bu sözlerle savundu: 5 yaşındaki kızım da gördü...

'EŞİMİN DEDİKLERİ AKLIMA GELDİ KORKTUM, YAKTIM'

Olaydan sonra şok geçirdiğini, bir an ne yapacağına karar veremediğini aktaran Emel Gür, "Eşimin 'Ben öleceğim herkes seni suçlayacak. Sürüneceksin' sözlerini hatırlayınca panikledim. Jandarmaya haber vermek istedim ancak oğlum Ö.Y.'nin 'Kimse sana inanmaz. Hapse gireceksin, bizi yurda verirler' demesi üzerine eski eşimin 'Bir gün buralardan çekip gideceğim' sözleri aklıma geldi ve kayıp süsü vermek aklıma geldi. Bu panikle cesedi yok etmek istedim. Kollarından tutarak bahçeye sürükledim. Burada başkaları görür diye evin dışında bulunan oda şeklindeki tandır fırınına kadar sürükledim. Evde kan bulaşan yerleri temizleyip kanlı ne varsa hepsini topladım, tandıra attım. Daha sonra kağıtlarla tandırı ateşleyerek cesetle birlikte eşyaları da attım. Ramazan'ın telefonunu da patpat ile göl kenarına giderek göle doğru fırlattım. Ceset tamamen yandıktan sonra kalan parçaları bir çuvala koyup su kuyusuna atacaktım. Büyük oğlum Durmuş Ali Antalya'dan eve gelince durumu ona anlattım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Suçsuzum" diye konuştu.