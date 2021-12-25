Üç Ayaklı Oğlak Görenleri Şaşırtıyor

Dümbüllü Köyü Tekdam Mezrasında besicilik yapan Ahmet Karakaplan kendisine ait ahırda bugün dünyaya gelen 3 ayaklı keçi yavrusu oğlak görenleri şaşırtıyor. Annesinin ilk doğumu olan Üç ayaklı oğlağın sahibide şaşkınlık içinde böyle bir doğumun gerçekleştiğini belirtti.

Keçinin 3 ayaklı olmasına önceleri şaşırdıklarını anlatan besici Ahmet Karakaplan, "Sonra bunun Allah'ın bir lütfu olduğunu düşündük. Uzun süredir ben besicilik yapıyorum ilk kez böyle bir durumla karşılaştım." dedi.

Keçinin köydeki çocukların da oyuncağı haline geldiğini vurgulayan Karakaplan, özel ilgi gösterdikleri keçinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığını 3 ayaklı olmasına rağmen oğlağın da diğerlerine göre daha sağlıklı ve daha hareketli olduğunu belirtti.