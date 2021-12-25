Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Yeni varyantlar göreceğiz

Küresel olarak aşılama geniş tabanlı yapılması gerekir. Bugün Dünyada 8 milyar aşı dozu yapıldı fakat yoksul ülkelerde aşılanma oranları yüzde 8, yüzde 9 civarında kaldı. O bakımdan aşılamanın iyi olmadığı bölgelerde ve ülkelerde yeni varyantlar oluşacaktır"

"ÖNÜMÜZÜ TAM OLARAK GÖREMİYORUZ"

Sağlık Kurulu Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, küresel olarak aşılanmanın tamamen yapılmadan varyantların son bulmayacağını belirtti. 2 yönlü olan Omicron varyantının iyi ve kötü senaryoya sahip olduğuna dikkat çeken Özlü "Hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz, önümüzü tam olarak göremiyoruz", diye konuştu.

"BİZLERİ ÜRKÜTEN SENARYO"

Yeni bir varyant olan Omicron'un henüz kesin bilgileri yok fakat farklı senaryoları var. Hızlı bulaştığı ve aşılardan kurtulduğu için çok sayıda vaka ortaya çıktığı ve bu durumda hastaneye, yoğun bakıma yatması gereken hasta sayılarında ani bir artış olabilir. Geçen yıl yaşadığımız yatak ve yoğun bakım doluluklarıyla karşılaşabiliriz. Bizleri de ürküten senaryo da bu.

"HANGİ SENARYONUN GERÇEKLEŞECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Hastalık hafif ve öldürücü bir şeklinde seyrediyor fakat soğuk algınlığı ve nezle gibi hafif bir şekle dönüşmesi halinde seyri değişebiliyor. Bu da senaryonun iyi olanıdır. Delta'ya göre 'Omicron' varyantı hastaların büyük bir çoğunluğunda hafif seyrediyor, daha az sayıda insan hastaneye yatıyor, çok daha az sayıda insan vefat ediyor. Senaryonun kötü olanı ise varyantının çok hızlı bulaştığı için bir anda çok sayıda hasta olacağı, oransal ise düşük olsa bile sayı olarak çok sayıda hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatış ve ölüm ortaya çıkabilir. Onun için hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz."

YOKSUL ÜLKELERDE AŞI ORANI DÜŞÜK

Aşılanmanın çok önemli olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Teyakkuz halinde ve tedbirli olmak gerekir. Dünyada bu kadar çok sayıda virüsü taşıyan insan varken yeni yeni varyantların ortaya çıkması ise beklenen bir durumdur. Bundan sonra da önümüze başka varyantlar çıkabilir. Esas olan önemli durum ise küresel olarak aşılamayı geniş tabanlı yapmaktır. Dünyada bugün 8 milyarı geçkin aşı dozu yapıldı fakat yoksul ülkelerde aşılanma oranları yüzde 8, yüzde 9 civarında kaldı. O bakımdan tabi ki aşılamanın iyi olmadığı bölge ve ülkelerde yeni varyantlar oluşacaktır, diye düşünüyorum" dedi.