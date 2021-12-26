AK Partili Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’na bedava elektrik göndermesi: Dilin kemiği yok ya, bol keseden atmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda gittiği Şanlıurfa'daki bir konuşmasında, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Adana ziyaretinde ise gazeteciler tarafından Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da çiftçilere bedava elektrik vaadi hatırlatılarak Adana'da bölgedeki çiftçilere de bedava elektrik verip vermeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu cevaben Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi olduğunu ama Adana'da bu dönümde taşlık arazi olmadığını belirterek yapamayacaklarını ima etti.

"DİLİN KEMİĞİ YOK YA, BOL KESEDEN ATMIŞ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sosyal medyadan değerlendirerek şunları söyledi: "Şanlıurfa'yı bize verin elektriği bedava yapayım" diyen Kılıçdaroğlu'na; Adana'da "Siz de burada bedava yapın" görelim demişler. Kılıçdaroğlu ise "Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Olsaydı yapardık." demiş. Hesap uzmanı olduğunu her fırsatta söyleyen Kılıçdaroğlu yine her zamanki gibi yanlış hesap yapmış. Dilin kemiği yok ya, bol keseden atmış."

"RESMÎ RAKAMLARI SİZİNLE DE PAYLAŞIYORUM"

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti: "Resmî rakamları sizinle de paylaşıyorum. Kılıçdaroğlu'nun; "2 milyon 300 bin dönüm dediği araziye 153 Bin 333 MW GES kurulabiliyor. 90 yılda Türkiye'nin kurduğu toplam GES 8 Bin MW civarında. Yani 'Şanlıurfa'yı verin 21 kat fazlasını kurarım' diyor. Kılıçdaroğlu, o kadar coşmuş ki; 2020 yılında devreye giren dünya güneş kurulu gücü bile Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiğinin altında ve 125 bin MW düzeyinde. Böyle bir yatırımın rakamsal boyutu da 127 milyar dolar."

"SSK'YI NASIL BATIRDIĞINI ANLAMAYA BU İZAH YETERLİ OLUR ZANNEDERİM"



Özhaseki sözlerini şöyle tamamladı: "Kılıçdaroğlu, "Ben hesap uzmanıyım" diyor; ama hesap da ortada. SSK'yı nasıl batırdığını anlamaya bu izah yeterli olur zannederim. SSK'yı borç batağında batırmıştı, şimdi de bu kişi CHP'nin Genel Başkanı… Varın siz düşünün!"