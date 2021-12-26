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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Asiye emin ellerde

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İLKER TURAK İLKER TURAK
Asiye emin ellerde

Ailesinin çalıştığı sitede iki Pitbull'un saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in tedavisini devlet üstlendi. Erdoğan'ın doktorları, minik kızın durumunu öğrendi Tedaviyi, Türkiye'nin nakil ameliyatları ve estetik cerrahideki gururu Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yapmasına karar verildi. Ailenin tüm ihtiyaç ve masrafları da üstlenildi Hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya'ya sevk edilen Asiye'nin durumu salı günü değerlendirilecek ve bir dizi doku nakli için harekete geçilecek

Gaziantep'te ailesinin çalıştığı sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi için Başkan Erdoğan devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın doktorları, Asiye'nin Gaziantep'te tedavi gördüğü özel hastanenin yetkililerinden bilgi alarak minik kızın film ve tahlillerini istedi. Ailenin de onayıyla Asiye'nin tedavisinin Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından üstlenilmesi istendi. Akdeniz Üniversitesi'nde yer ayarlandı. Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansıyla Antalya'ya gönderilen Atiye, Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ailenin yol, barınma ve diğer ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanacak. Prof. Dr. Ömer Özkan "Salı günü durumu değerlendirip ona göre doku nakli için süreci başlatacağız" dedi. Öte yandan Asiye'yi Antalya'ya sevki sırasında Gaziantep'teki hastaneden uğurlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Sokaklarda insanları tehdit eden köpek cinslerinin beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli" dedi.


BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Asiye'yle ilgili konuştu:
BU KÖPEKLER PARASI BOL OLANLARIN KÖPEKLERİ: Asiye yavrumuzu biz ambulans uçakla, değerli kardeşim Ömer Özkan Bey'in hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar? Böyle bir dertleri yok. Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın
BABASINI İDEAL BİR YERE YERLEŞTİRECEĞİZ: Yavru paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırız derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Tedavisi noktasında her türlü desteği sağlayacağız. Apartman görevlisi babayı oradan alıp çok daha ideal bir yere yerleştireceğiz.



İŞTEN DE KOVDULAR!

Baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye'yi ısıran iki Pitbull'un, site yöneticisi olan patronunun köpekleri olduğunu söyleyerek "Şu anda işimden de kovuldum. Sitedeki evden de taşınacağım. Çok büyük mağdurum" dedi. Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan da "Eniştem işinden de oldu. Şu an başını sokabilecek bir yeri dahi yok" diye konuştu.



KIZIM DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE YAŞIYOR

Baba Hüseyin Ateş: Uzun zaman evlat hasreti çektik ve zorlu tedavinin sonrasında Asiye dünyaya geldi. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Başkan Erdoğan ve yetkililer bizim için seferber oldu. Özel uçak tuttular. Kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Allah razı olsun.

YÜREK PARÇALAYAN SÖZLER: ANNE EVİMİZE GİDELİM

AKDENIZ Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'yi yoğun bakım ünitesinde ziyaret etti. Asiye'nin entübe olmadığını belirten Başhekim Çete, "Asiye ile konuştum. Annesine eve gitmek istediğini söyledi. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. Durumunun uygunluğunu takip ederek en kısa zamanda Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor" dedi.

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Asiye emin ellerde
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