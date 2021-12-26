Asiye emin ellerde

Gaziantep
'te ailesinin çalıştığı
sitenin bahçesinde
Pitbull cinsi 2 köpeğin
saldırısına uğrayan
ve ağır yaralanan
4 yaşındaki Asiye
Ateş'in tedavisi için
Başkan Erdoğan devreye
girdi. Başkan
Erdoğan'ın doktorları,
Asiye'nin
Gaziantep'te tedavi
gördüğü özel hastanenin
yetkililerinden bilgi
alarak minik kızın film ve tahlillerini
istedi. Ailenin de onayıyla
Asiye'nin tedavisinin Türkiye
'nin
ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren
Prof. Dr. Ömer Özkan
tarafından üstlenilmesi
istendi. Akdeniz Üniversitesi
'nde
yer ayarlandı. Sağlık Bakanlığı
'nın hava ambulansıyla Antalya
'ya gönderilen Atiye, Akdeniz
Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Ana Bilim Dalı yoğun bakım servisinde
tedavi altına alındı. Ailenin yol, barınma ve
diğer ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanacak.
Prof. Dr. Ömer Özkan "Salı günü durumu
değerlendirip ona göre doku nakli için süreci
başlatacağız" dedi. Öte yandan Asiye'yi
Antalya'ya sevki sırasında Gaziantep'teki hastaneden
uğurlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
"Sokaklarda insanları tehdit eden köpek cinslerinin
beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda
ve hukuki anlamda yapılması gereken ne
varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu
sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli"
dedi.
BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Asiye'yle ilgili konuştu:
BU KÖPEKLER PARASI BOL OLANLARIN KÖPEKLERİ
: Asiye yavrumuzu biz ambulans uçakla, değerli kardeşim Ömer Özkan Bey
'in hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar? Böyle bir dertleri yok. Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın
BABASINI İDEAL BİR YERE YERLEŞTİRECEĞİZ
: Yavru paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırız derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Tedavisi noktasında her türlü desteği sağlayacağız. Apartman görevlisi babayı oradan alıp çok daha ideal bir yere yerleştireceğiz.
İŞTEN DE KOVDULAR!
Baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye'yi ısıran iki Pitbull'un, site yöneticisi olan patronunun köpekleri olduğunu söyleyerek "Şu anda işimden de kovuldum. Sitedeki evden de taşınacağım. Çok büyük mağdurum" dedi. Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan da "Eniştem işinden de oldu. Şu an başını sokabilecek bir yeri dahi yok" diye konuştu.
KIZIM DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE YAŞIYOR
Baba Hüseyin Ateş:
Uzun zaman evlat hasreti çektik ve zorlu tedavinin sonrasında Asiye dünyaya geldi. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Başkan Erdoğan ve yetkililer bizim için seferber oldu. Özel uçak tuttular. Kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Allah razı olsun.
YÜREK PARÇALAYAN SÖZLER: ANNE EVİMİZE GİDELİM
AKDENIZ Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'yi yoğun bakım ünitesinde ziyaret etti. Asiye'nin entübe olmadığını belirten Başhekim Çete, "Asiye ile konuştum. Annesine eve gitmek istediğini söyledi. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. Durumunun uygunluğunu takip ederek en kısa zamanda Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor" dedi.