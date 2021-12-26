HDP’nin Diyarbakır’daki Kongresi’ne terör soruşturması! Gözaltına alınanlar var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
ÖCALAN'IN KONUŞMASINA VE FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ
Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.
KONGREYE TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI! GÖZALTINA ALINANLAR VAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.