Haberler Gündem Haberleri HDP'nin Diyarbakır'daki Kongresi'ne terör soruşturması! Gözaltına alınanlar var
Giriş Tarihi: 26.12.2021 17:49 Son Güncelleme: 26.12.2021 18:23

HDP'nin Diyarbakır'daki Kongresi'ne terör soruşturması! Gözaltına alınanlar var

AA
HDP’nin Diyarbakır’daki Kongresi’ne terör soruşturması! Gözaltına alınanlar var

Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde tepki çeken anlar yaşandı. Kongrede etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu ve terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Öte yandan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi. Ayrıca kognre sonrası 16 şüpheli gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

ÖCALAN'IN KONUŞMASINA VE FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.

KONGREYE TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI! GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

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HDP'nin Diyarbakır'daki Kongresi'ne terör soruşturması! Gözaltına alınanlar var
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