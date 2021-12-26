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Giriş Tarihi: 26.12.2021

İknayla teslim oldu, ailesine kavuştu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İknayla teslim oldu, ailesine kavuştu
GAZIANTEP Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 6 yıl önce terör örgütüne katılan F.Ş. teslim oldu ve ailesiyle buluştu. F.Ş. "Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Orası bir yalan dünyası. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum" dedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 yıl önce terör örgütüne katılan F.Ş.'nin (25) teslim olması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 10 ay süren bir çalışma yürüttü. Ailesinin ve ekiplerin ikna etmesi sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.Ş, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde annesi ve babasıyla buluşturuldu. Oğlunu karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan anne Hülya Ş. "Yavrum, kurban olurum sana" deyip ellerini okşadı. F.Ş. yaptığı açıklamada, "Anlattıkları her şeyin yalan olduğunu net olarak anladım. İkna çalışmaları ve ailemin çabasıyla terör örgütünden kaçmaya karar verdim ve kaçarak teslim oldum. Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Buradan o taraftakilere söyleyeceğim şey; sadece oranın bir yalan dünyası olduğu. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum. Çok garip, inanın, insanın içi kıpır kıpır oluyor" dedi. Buluşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen baba Salih Ş. ise emeği geçenlere teşekkür etti. F.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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İknayla teslim oldu, ailesine kavuştu
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