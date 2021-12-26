Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı

İstanbul Kadıköy
'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası
hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu
ile eski polis Şahin Aslan
'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın perde arkasındaki bilgilere SABAH
ulaştı. Bandırmalıoğlu'nun eniştesi olduğunu ve olay yerine Bandırmalıoğlu ile Aslan'ı onların isteği üzerine kendisinin getirdiğini söyleyen yeğen Mert B
. tutuklandı. Masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiğini söylediği öğrenilen yeğenle ilgili savcılık ve mahkeme çarpıcı bir tespit yaptı. Savcılığın, olayda ölen isimlerle masadaki kişilerin irtibatını Mert B.'nin sağladığını belirledi. Mahkeme ise şüphelinin korkup kaçtığını belirttiğini ancak olay görüntülerine göre suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydetti.
GAYRİMENKUL İLİŞKİSİ
Şüpheli Volkan A. ise "İsmail A. bir inşaat firmasının taşeronluğunu yapıyor. Bu ismin Ç. ailesi ile borç, alacak verecek ilişkisi var. İsmail A.'ya ulaşılamadığı için benimle irtibata geçildi. Bana aba altından sopa gösterildi ve mağdur oldum" dedi. Bir diğer şüpheli Alper K. da İsmail A. ile irtibat kurabildiği için olay günü Fuat Ç. ve tayfasının kendisini restorana çağırdığını söyledi. Gitmek istemediğini ancak tehditvari çağrıldığını ve kimseden de şikâyetçi olmadığını söylediği belirtildi.
Savcılık, ifadelerin ardından Mert B.'nin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanmasını talep etti. Olay yerinde 3 tabanca ile şarjörleri, 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği, 3 adetten fazla silahın kullanılmış olduğu tespit edildi. Olayın çıkar amaçlı suç örgütünün
amacı kapsamında meydana geldiği ve örgütün hiyerarşik şemasının oluşturulması yönünde delillerin toplanmaya devam edildi öğrenildi. Mert B.'nin olay yerine Bandırmalıoğlu ve Aslan ile geldiği ve ölenlerle masada bulunan kişilerin irtibatını sağladığının tespit edildiği ortaya çıktı. Sulh ceza hakimliği de Mert B.'nin korkup kaçtığını belirttiğini ancak olay görüntüleri ve birçok delile göre suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydetti. Mert B. tutuklandı.
"TEKNEDE GİZLENDİM"
Mert B. ifadesinde "Olaydan önce eniştem ve onun vasıtasıyla tanıdığım Şahin Aslan'la başka bir mekanda oturdum. Bu sırada Aslan'ı Caner K. isimli arkadaşı davet etti ve olay yerine gittik. Masaya oturduğumuz esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtım. Marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendim" dedi. Avukatı da çatışmanın ardında 'Lord Of The Seas' adlı gemi olduğu iddialarına ilişkin savunma yaptı. Olayın boyutunun büyütülmemesi gerektiğini, masada gemi konuşmaya yetkili kimsenin olmadığını söyledi.
Kalamış'ta bulunan lüks restoranda geçen 20 Aralık'ta meydana gelen olayda, iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda 7 kişi vurulmuştu. Susurluk dosyasında hükümlü eski Özel Harekât polisi Bandırmalıoğlu ve emekli polis Aslan ölmüştü. 8 kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheli Mert B. tutuklandı.