Kar altında bayraklarla otogarda karşıladılar

PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası
önünde başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor. HDP
il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, Hakkâri'de 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen Nurettin Timur
'un ailesinin katılımıyla 250'ye yükseldi. Kardeşi için oturma eylemine katılan Adil Timur
, otobüsle Diyarbakır'a geldi. Timur, aileler tarafından Diyarbakır otogarında ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandı. Kar yağışının altında oturma eylemi yapan ailelerce karşılanan Adil Timur, kardeşinin terör örgütü ve HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. 7 yıldır kardeşi Nurettin'den haber alamadıklarını belirten Adil Timur, anneler ile birlikte sonuna kadar eylemlerini sürdürüp çocukları terörün elinden kurtaracaklarını söyledi. Diğer taraftan aileler yarın da 'Teröre geçit yok' yürüyüşü gerçekleştirecek.