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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Mudafa evlerinden lojistik hücre çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mudafa evlerinden lojistik hücre çıktı
İSTANBUL'DA terör örgütü DEAŞ'ın "Mudafa" ismi verilen 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekât ve helikopter destekli operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitleri sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri gerçekleştirdi. 5 ilçede 13 adres basıldı. Yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak adlandırılan, barınma ve gıda başta olmak üzere terör örgütü DEAŞ üyelerine lojistik destek sağlayan 9 terörist yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
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Mudafa evlerinden lojistik hücre çıktı
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