PKK’lı teröristi sahte kimlikle tedavi ettirip evde saklayan iki sanığa dava!

Terör örgütü PKK adına kentte aktif faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle geçen yıl 6 Mayıs'ta tutuklanan A.A. ve geçen sene 19 Ocak'ta tutuklanan H.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.A. ve H.D. için "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 32'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, A.A. ve H.D'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı oldukları belirtildi.

PKK ile örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı anlatıldığı iddianamede, sanıkların kentte örgüte eleman temini için gerçekleştirilen organizasyonlarda bulundukları ve eylemlerde grupları yönlendirdikleri anlatıldı.

İddianamede, H.D. ve A.A'nın kırsalda eğitim alarak kente eylem için gönderilen ve "kadro" olarak anılan kadın örgüt mensubu E.Ş'yi rahatsızlığı üzerine hastanede sahte kimlikle tedavi ettirdikleri ve sonrasında ikametlerinde sakladıkları belirtildi.

E.Ş'nin kimlik bilgilerinin Mardin'de jandarma ekiplerince yakalanan teröristin üzerindeki "PKK'ya katılan örgüt üyeleri" adlı örgütsel dokümanda yer aldığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, E.Ş'nin üzerinde ele geçirilen harici bellekte ise örgüt mensuplarının kişisel eylem faaliyetlerine yönelik kendi hazırladığı raporun ve yazışmaların tespit edildiği bilgisine de yer verildi.

EVLERİNDEN PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE YAZILMIŞ DOKÜMAN ÇIKMIŞ

A.A. ve H.D'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametlerinde PKK'ya ait çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler A.A. ve H.D'nin birlikte hareket ederek terör örgütü PKK'nın kırsal alandan Çukurova bölgesine eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla gönderdiği E.Ş'nin rahatsızlığından dolayı Adana'da sahte kimlikle yalan beyanda bulunarak tedavi edilmesini sağladıkları, sonrasında deşifre olmamak için E.Ş'yi ikametlerinde sakladıkları, polis ekiplerince ikametlerine yapılan baskında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine hitaben yazılmış 'gençlik raporu' adlı dokümanın ele geçirildiği, evde teröristlerin eylem ve faaliyetlerini övücü nitelikte poster, dergi ve belgelerin bulunduğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK içerisinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulundukları dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından cezalandırılmaları talep olunur."

İddianamede, sahte kimlikle tedavi ettirilen E.Ş'nin Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine yer verildi.