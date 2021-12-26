TSK’dan 150’si general 24 bin 256 FETÖ’cü ihraç edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı
'ndan alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nden (TSK) 9 bin 360'ı Bakan Akar'ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personel ihraç edildi. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subayın olduğu belirtildi. FETÖ'den temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiğini aktaran bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlarla sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi. AA