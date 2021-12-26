‘Yalanı kanıtlanmış başkana mı resmi rakamlara mı inanacağız?’

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB
) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun önceki gün işe alınan ve işten çıkartılan işçi sayılarına yönelik açıklamalarına İBB Meclisi
AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tepki gösterdi. İmamoğlu'nun '21 binin biraz üzerinde insan işe alındı' sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Göksu şunları kaydetti: "25 Kasım 2021'de İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka, '13 bin 353 kişiyi işinden ettin, partizanca ve adaletsiz bir şekilde 45 bin 29 kişiyi işe aldın' dedim.
Orada bana cevap veremeyen İBB Başkanı, sağda solda bu rakamlara itiraz etmiş. Kendine göre rakamlar söylemiş. Eğer İBB Başkanı'nın yüreği yetiyorsa ve rakamlarına güveniyorsa buyurun biz 3 yıldan beri mecliste soruyoruz. Neden cevap vermiyorsunuz. 22 tane soru sormuşuz. 1 tanesine cevap vermişsiniz, onun içinde de cevap yoktur. Bizim yayımladığımız sayılar,
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
'na İBB tarafından bildirilen rakamlar. Fazilet durağı yalanı mahkemece kanıtlanmış belediye başkanına mı inanacağız, yoksa resmi verilere mi inanacağız?" İBB Sözcüsü Murat Ongun
, belediyeye 44 bin 995 kişinin aldığını açıklamıştı.