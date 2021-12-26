‘Yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası Omicron kaynaklı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Omicron
varyantının Avrupa
'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladığını bildirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Önce Afrika
'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların % 10'una kaynaklık etmiştir. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların % 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı. Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı."
KOVİD-19'DA 20 BİN 470 YENİ VAKA 145 VEFAT
TÜRKİYE'DE dün 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı. 145 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 22 bin 109 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.49 olarak kayıtlara geçti. Toplam aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi. 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. ANKARA