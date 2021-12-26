Yeşil Camii’nin müezzini Recep Uyar vefat etti! Ömer Çelik’ten taziye mesajı

ERBAŞ'TAN RECEP UYAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye mesajı paylaştı. Erbaş, "Okuduğu ezanlar ile nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.