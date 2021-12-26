Yunanistan’a kaçarken yakalanan 26 FETÖ’cü tutuklandı

İZMİR
'DE tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan
'a kaçmak isteyen aralarında FETÖ'cü eski kaymakam, subay, polis, öğretmen, doktor ve avukatların bulunduğu 38 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı
ekipleri, tekne ile yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan bir grup olduğu bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler, Çandarlı Körfezi
Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan Türk vatandaşları ve Suriye uyruklu göçmenleri yakaladı. Yakalanan Türk vatandaşlarının yapılan sorgusunda, 14'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 24'ünün ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi. FETÖ şüphelisi 38 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
'ne teslim edildi. 1 şüphelinin ise jandarmadaki gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.