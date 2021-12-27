Bakan Gül: Adana’ya her türlü desteğe vermeye devam edeceğiz

Başkan Kocaispir, Bakan Gül'ü Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşılarken, Bakan Gül'e Yüreğir Belediyesi ziyaretinde Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay eşlik etti.

Başkan Kocaispir, Bakan Gül'e Yüreğir'de yapılan çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili detaylı bilgi verdi. Bakan Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Kocaispir, "Adana'mıza her zaman sahip çıkan, fiziki olarak Adana'mızda tüm adli yapıların yenilenmesinde gerek hükümetimize, gerek sizlere, diğer bakanlarımıza ve huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Gül, "Yüreğir'de değerli Belediye Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sayın başkanımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum. Adanalı vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben bu vesile ile tüm Yüreğir'e, tüm hemşerilerimize selamlarımı saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Kocaispir, Bakan Gül'e kültürevlerinde el emeği üretilen tablo ve tesbih hediye etti.