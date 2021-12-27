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Giriş Tarihi: 27.12.2021 22:41

Bodrum Vergi Dairesi Müdürü'ne rüşvetten suçüstü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum Vergi Dairesi Müdürü’ne rüşvetten suçüstü

Bodrum’da, teknik ve fiziki takip sonucu rüşvet aldığı tespit edilen vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerde 200 bin TL ele geçirildi.

Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D. E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S. O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler 'rüşvet' suçu kapsamında gözaltına alındı.

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Bodrum Vergi Dairesi Müdürü'ne rüşvetten suçüstü
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