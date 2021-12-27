Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic’ten ziyaret davetini kabul eden Bakan Akar’a teşekkür

Sifet Podzic, şu an Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin 89 mensubunun Türkiye'de eğitim aldığını, Türkiye ile ilişkilerin her geçen yıl daha güçlü ve iyi hale geldiğini vurgulayarak, "NATO üyesi olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek için dost bir ülkedir." dedi.

Mart ayında Akar ile Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün imzalandığını belirten Podzic, "Yakın zamanda bu protokolü de aktif hale getireceğiz." diye konuştu.