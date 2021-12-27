Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında andı:
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:13 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında andı:

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. yılında andı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan sevgisi kokan mısralarıyla gönüllerimizde dalgalanan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mehmet Akif'in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu, nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında andı:
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