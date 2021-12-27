Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. yılında andı:

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan sevgisi kokan mısralarıyla gönüllerimizde dalgalanan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mehmet Akif'in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu, nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.
Vatan sevgisi kokan mısralarıyla gönüllerimizde dalgalanan İstiklal Şairimiz #MehmetAkifErsoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 27, 2021
Mehmet Akif'in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/0zjIjmgbwF